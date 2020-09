Airbnb saab päitsed pähe

Uus seadus teeks majutusasutuse mõiste palju laiemaks. Foto: Andras Kralla

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab muuta 20 aastat kehtinud turismiseadust ja liigitab Airbnb ja Booking.com-is pakutava majutusteenuse alla.

Põhimõtteliselt tähendab see, et edaspidi on majutusteenuse mõiste veidi üldsõnalisem ja reeglid leebemad, mistõttu mahub mõiste alla rohkem erinevaid majutusvõimalusi.