Majutusettevõtja: otsustusõiguse andmine korteriühistutele oleks Airbnb ärimudeli massimõrv

Hilltop Apartmentsi omanikud Rene Allabert (esiplaanil) ja Eduard Altunjan Avangradi majas. Foto: Liis Treimann

Suurimad Tallinna külaliskorteri majutuse pakkujad süüdistavad oma katusorganisatsiooni Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu oma liikmete huvidele eiramises, kuna liit on nendega konsulteerimata toetanud külaliskorteritele kahjulikku seadusemuudatuse ettepanekut.

Hilltop Apartmentsi, mille halduses on Tallinnas kokku 35 külaliskorterit, juhi Rene Allaberti eestvedamisel on alustatud läbirääkimisi teiste sama sektori ettevõtjatega, et luua külaliskorterite huve esindav organisatsioon.