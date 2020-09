Heiki Hepner: peaksime muretsema, kuidas ja milleks me metsa kasutame

„Metsandus on hetkel kuum teema ja ma ei oska öelda, kui palju sellest kuumusest õnnestuks kasutuskõlblikuks energiaks muuta. Väga suur optimist ma selles osas ei ole, aga ühiskonnana peame me kindlasti kokkulepete poole püüdlema ja ka need tegelikult lõpuks saavutama,“ sõnas Hepner tänasel konverentsil „Puit Energiaks“.

Heiki Hepner esinemas eelmisel aastal konverentsil "Puidutööstuse Äriplaan 2020". Foto: Ove Maidla

Riigikogu liige, metsanduse toetusrühma juht Heiki Hepner tõi välja mõned märksõnad, millele tuleb mõelda, kui räägitakse energeetikast ja metsandusest. „Kõigepealt, kas me peaksime muretsema sellepärast, et meil lõppeb mets otsa. Etteruttavalt ütlen, et see mure on asjatu! Ma mäletan esimesi selliseid jutte kahekümne aasta tagusest ajast. Me peaksime eelkõige muretsema selle üle, kuidas ja milleks me metsa kasutame ja mis me varutud puiduga teeme. Meil on kolm olulist valdkonda - majandus, looduskeskkond ja sotsiaalne. Saavutame edu ainult siis, kui me keskendume nende kolme ühisosa otsimisele ja saamisele,“ rõhutas Hepner.