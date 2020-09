Scania paneb Soomes tehase kinni

Rootsi autotootja Scania varsti enam Soomes bussikeresid ei valmista. Foto: FABIAN BIMMER, Scanpix

Rootsi autotootja Scania paneb Soomes Lahtis kinni bussikeresid valmistava tehase, töötuks jääb vähemalt 260 inimest.

Lahti linnavalitsuse teatel on see suur löök linnale, mille töötuse aste on niigi 20 protsenti.