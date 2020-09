“Ettevõtjate hirm süvendab konflikte ja möödarääkimisi. Hoidkem ennast ja teisi!”

See, et tööandjaid saadab tänavu sügisel valitsevas teadmatuses vastutusega kaasnev hirm, on loomulik - tuleb tegeleda iseendaga ja rääkida oma töötajatele, et nad mõistaksid, mis ettevõtet ees võib oodata, rääkida ka enda tunnetest, soovitas perearst Diana Ingerainen Äripäeva raadio hommikuprogrammis

Järgneb intervjuu Diana Ingeraineniga:

Kui sageli jõuab lühenevate päevade kaamos ja äng esmatasandi tervishoiuteenuse osutaja kabinetti?

Väga tihti. Eestis tõepoolest hakkab see valgus kaduma, ja seda on alahinnatud. Kui panna rotid pimedasse ja teha nendega katseid, siis väheneb kõikide õnnehormoonide vabanemine. See viib tuju alla, väheneb meie sooritusvõime, vastupanu haigustele. Sügis on paraku raske aeg.

Tänavu sügisel uue koroonalainega tunneme kogu ühiskonnas ilmselt erilist raskust, sest kevadel oli tunne, et tuleb üks järjekordne muutus, aga harjume ja läheb üle?

Jah. Paljudel tõigi suvi tunnetuse, et see on möödas. Siin on teine asi, mida on vähe väärtustatud - et kui tuleb kevad, lähevad päevad pikemaks ja tuju paremaks ja kõik meeled helgemaks. Nüüd on see topeltraske. Mis inimesi meeletult murelikuks teeb, on teadmatus, määramatus, ma arvan, et see on kõikides sektorites. Kõik ühiskonnagrupid on haaratud. Mitte keegi ei ole pääsenud. Kellel laste, kellel töökoha kaudu. Vanemad inimesed on ärevuses, et jälle pannakse nad luku taha.