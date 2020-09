Uuring: viiendik Eesti inimestest plaanib lähiaastatel elektriauto osta

Nissan Leaf Foto: Reuters/Scanpix

Lähima viie aasta jooksul kaalub elektriauto ostmist 22% Eesti inimestest ning lähima kümne aasta jooksul kavandab seda 36%, selgus Citadele panga ning uuringufirma Norstat Baltikumis läbi viidud küsitlusest.

„Kui võtta aluseks meie küsitlus, siis võib juhtuda, et Leedu teedel saab elektrijõul liikuvaid masinaid olema veel kõige rohkem, sest seal märkis lausa 46% küsitletutest, et kaalub elektriauto ostu lähima kümne aasta jooksul. Eestis on see number 36% ja Lätis 39%,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.