Keskpank: Eesti majandus taastub 2022. aasta lõpuks

Eesti Panga juht Madis Müller täna Äriplaanil. Foto: Raul Mee

Eesti Panga president Madis Müller ütles tänasel Äriplaan 2021 konverentsil, et ühest küljest on Eestil kriisis seni Euroopa keskmisest märgatavalt paremini läinud, samal ajal on aga tööhõive keskmisest rohkem pihta saanud.

“Kriis tabas meid ootamatult ja Euroopa kõigis riikides üheaaegselt. Võime siiski öelda, et Eestil läks suhteliselt hästi,” sõnas Müller. Ta lisas, et kui tavapäraselt ütleb ta, et avatud ja väikse majandusena sõltub Eesti palju oma kaubanduspartneritest, siis seekord näeme meie õnneks, et oleme kannatanud selles kriisis vähem kui enamik teisi Euroopa riike.