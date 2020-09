Riigieelarve püüab, hambad risti, hoida kriisis püsti senist head elu

Järgmise aasta riigieelarve kulutused tõusevad hoolimata sellest, et tulude pool sellele järgi ei jõua ning tekkivat defitsiiti tuleb katta laenurahaga. Foto: Liis Treimann

Valitsus andis riigikogule üle järgmise aasta eelarve, mis on suures defitsiidis, kuid suurendab mitmes valdkonnas laenuraha toel kulutusi.

Valitsus andis täna riigikogule üle nii 2021. aasta riigieelarve kui ka riigi eelarvestrateegia järgnevaks neljaks aastaks. Järgmise aasta eelarvet iseloomustab eelkõige koroonakriisi mõjudest tulenev suur defitsiit – eelarve on enam kui 6,5protsendilises puudujäägis. Rahaliselt tähendab see, et riigi kulud ületavad tulusid pea 2 miljardi euro ulatuses. See miinus kaetakse võlakirjaemissioonide ja laenuraha abil.