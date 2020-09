Tiiu Järviste nõuab kaaslastega finantsinspektsioonilt rekordilist kahjutasu

Good Finance Company varasem nõukogu esimees Lada Riisna (paremal) nõuab kolleegide Tiiu Järviste ja Andrii Danchakiga finantsinspektsioonilt valeväidete ümberlükkamist ja hüvitist neile tehtud kahju eest. Foto: Liis Treimann

Tegevusloa kaotanud makseasutuse Good Finance Company rahapesukahtlusega kohtu all olevad endine nõukogu esimees Tiiu Järviste ja ettevõtte juhatusse kuulunud Andrii Danchak nõudsid täna koos teise endise nõukogu esimehe Lada Riisnaga kohtus finantsinspektsioonilt neile tekitatud kahju eest kokku 12 miljonit eurot.

Good Finance Companyga seotud isikud näevad, et finantsinspektsioon on tekitanud neile mittevaralist kahju, kui korraldas ettevõttelt tegevusloa võtmise kohta pressikonverentsi, kus esitati nende hinnangul ebaõigeid faktiväiteid näiteks selle kohta, et ettevõttel puudus toimiv ärimudel ning seal ei tuvastatud klientide ettevõtete tegelikke kasusaajaid ja raha päritolu.