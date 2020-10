Raadiohommikus ettevõtjate optimism, parimad kauplejad ja ehituse tulevik

Verston Holdingu, mille omanikeringis on ka Ragnar Klavan, üks omanik juht Veiko Veskimäe räägib neljapäevases hommikuprogrammis, miks ettevõte riigifirma Eesti Teed ligi 20 miljoni euroga ära ostis ja mis on uue omaniku plaanid. Foto: Andras Kralla

Neljapäevases Äripäeva Raadio hommikuprogrammis räägime kaubanduse tippudest, ärikinnisvara tulevikust ja Eesti Teede uue omaniku plaanidest endise riigifirmaga.

Eelmisel nädalal selgus, et Eesti Teede enampakkumise võitis Ragnar Klavani osalusega Verston Holding. Uurime ettevõtte ühelt omanikult Veiko Veskimäelt uue omaniku plaanide, aga küsime ka laiemalt ehitusturu väljavaadete kohta.

Neljapäeval toimub igasügisene Eesti Kinnisvarafirmade Liidu konverents, mille moderaator, Techopolis Ülemiste juht Gert Jostov selgitab hommikuprogrammis ärikinnisvara väljavaateid muutunud majanduses.

SEB juhatuse liige ja ettevõtete panganduse üksuse juht Artjom Sokolov aga annab ülevaate, kui optimistlikud paistavad ettevõtted SEB klientide pealt lugedes.

Teeme juttu ka aasta parimast kaubandusteost ehk Maxima mobiilsest ostupuldist, kolmapäeval kauplemisega alustanud Leedu energiaettevõtte Ignitis esimesest börsipäevast ning ettevõtete finantseerimisest Fakturino kogemusel.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägib Isolta Baltic juht Laura Algo tarkvarast, mis võimaldab väikeettevõtetel juba paari minutiga arveid koostama ja välja saatma asuda.

Uurime, kuidas see takvara töötab, millised on lisavõimalused ja millist riistvara see eeldab.

Saadet juhib Hando Sinisalu

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus".

Ettevõtete digitaliseerimise võimalustele keskendunud saatesarjas teeme sel korral juttu ühest ohust, mida kiire areng võib kaasa tuua. Räägime fragmenteeritusest ehk killustatusest –olukorrast, kus ettevõte kasutab näiteks erinevaid IT-lahendusi, mis omavahel ei tööta ega aita soovitud eesmärke saavutada.

Sel teemal jagab kogemust Havi Logistics Estonia endine juht ja ettevõtte näitel fragmenteerituse põhjuseid uurinud Roger Allas ning LEAN Digitali digitaliseerimise ekspert Aleksandr Miina.

Saatest selgub, kuidas õigete küsimuste küsimine aitab probleeme vältida, juttu tuleb ka inimeste juhtimise tähtsusest ning kummutame ka müüdi, et digitaliseerimine on kallis.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Tänases saates räägivad Kaspar Kuntor ja Silver Rooger Dominate Salesist sellest, kuidas jõuda toimiva lähenemiseni, mis toob stabiilset tulemust? Miks lisaks tulemusmõõdikule tasub ka kriitilisi müügitegevusi mõõta?

Saatejuhid jagavad elulisi näiteid, kuidas ettevõtted, kes juhivad neid tegevusi, tagavad piisavas arvus täitmise, loovad ka kordades paremad eeldused tulemuste saavutamiseks!

Vaadatakse üle 3 müügijuhtimise sammast, mis aitavad müügimeeskonnal püsivalt kõrget tulemust luua.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Kütteperioodi alguses võtame fookusesse eluhoonete kütmise teema ning uurime, kas kaugkütte vastu huvi suureneb ning kuivõrd on kulukate kaugküttevõrkude renoveerimisel abi Euroopa Liidu toetussummadest. Selgitame, mida tähendavad mõisted lokaalküte ja kohtküte, ning tutvustame kütteseadmete rikkalikku valikut, samuti kordame üle, kuidas kütta õigesti ahje ja pliite.

Saatekülalised on Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert Ülo Kask, agentuuri juht Martin Kikas ning Fortum Eesti ASi juhatuse esimees Margo Külaots. Külaliste abiga selgub ka, miks hübriidne kahe allikaga soojatootmine koos väikese elektritootmisega tasub majapidamises järjest enam ära.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Ettevõtjate soov on luua teenuseid ja tooteid, mida kliendid ihkavad ja ostavad. Sageli läheb aga nii, et pealtnäha heast ideest ei sünni loodetud müügihitti. Või siis osutub selle kasutamine liiga keeruliseks.

Saates räägime sellest, kuidas kliendi vajadust selgitada, millal kliendi vajadust peaks testima ning kui palju selleks aega varuda. Samuti arutleme, kuidas aitab disain toodet või teenust kliendisõbralikumaks muuta.

Saate külaline on Andres Kostiv, Futuristi UX ekspert ja Äripäeva IT juhtimise teabevara autor.

Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

