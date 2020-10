Lauristin Äripäeva raadios: naisi kööki ajav EKRE kasutab ära läbikäärimata sõnnikut

Tartu Ülikooli professor ja mõjukas ühiskonnategelane Marju Lauristin väitis, et mõnele poliitikule kohe meeldib avalikult loll olla. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio värskes saatesarjas “Edukad naised” rääkis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna professor ja ühiskonnategelane Marju Lauristin (80), kuidas võimul olev erakond EKRE tegi läbi käärimata ajaloo sõnnikust poliitilise kapitali.

“Ekrelikus arutelus, abielureferendumites ja aruteludes abordi üle on näha, kuidas püütakse lükata Eesti ühiskonda samasse lahtrisse või trellide taha tagasi. Seal on need selged rollid, kes on korralik naine. Korralik mehe naine teeb süüa, käib ilusasti riides ja kasvatab lapsi. Kui ta on andunud mehe naine, pole tal vaja tööle minna,” rääkis ta.