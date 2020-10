Raadiohommikus Viljar Arakas: koroona on tulemustest pühitud

EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas tänavusel investor Toomase konverentsil Kultuurikatlas. Foto: Raul Mee

Hommikuprogrammi fookuses on Eesti börsiettevõtete värsked tulemused.

EfTENi juht Viljar Arakas kommenteeris eile Twitteris EfTENi kinnisvarafondi head tulemust sõnadega „koroona on tulemusest pühitud“, kuid möönis, et turismisektorit illustreerib jätkuvalt sõnapaar „pilkane pimedus“. Arakas on hommikuprogrammi külaline ning uurime talt, kas EfTENi hea uudis laieneb turule tervikuna.

Väikeaktsionäride ühe lemmikaktsia, Tallinna Kaubamaja tulemusi kommenteerib ettevõtte juht Raul Puusepp.

Teeme hommikul värske ülevaate maailma aktsiaturgudest ning jälgime globaalseid pingekoldeid Mägi-Karabahhis ja Valgevenes. Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv kommenteerib värskeid raporteid, mis käsitlevad tekstiilitööstust ja raamatupidamisfirmasid.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kuidas leida just õiges mõõdus tööjalatseid?

Sisuturundussaates testime Sievi jalatsiskannerit ja proovime eri suurusega jalatseid ja sisetaldu.

Saate teises osas räägime talvistest tööjalatsitest ja uurime lähemalt "nutisaapaid", mille sisse on ehitatud kütteelement, mida saab laadida USB-ühenduse kaudu otse arvutist.

Sievi Baltikumi müügijuhi Ülar Vereviga ajab juttu Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Tänases saates räägime investeerimise psühholoogilistest aspektidest. Külas on investor Ivar Mägi ja LHV vanemmaakler Nelli Janson.

Saadet juhib Anu Lill.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Seekordses saates on külas Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo, kellega tuleb juttu sellest, milline on üks tänapäevast elu peegeldav närvihaigus ning mis seda põhjustab.

Muu hulgas kuuleb saates, millist Fred Jüssi õpetust Toomsoo ise järgida püüab, kui edukalt õnnestub tänapäeval peavalude põhjustele jälile saada ning mis värvi jopet arst parema meelega ei kannaks ja mispärast.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Kapsakasvatajad ja loomapidajad on põllumajanduse osa, selge see. Aga põllumajanduse alla käivad ka jahindus ja kalandus. Jahinduse mõju Eesti majandusele selgitab Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

2019. aasta oli jahimeestele erakordne näiteks „kitseuputuse“ pärast: umbes 30 000 isendi võrra võiks nende ulukite arvukust piirata. Miks? Esiteks on kitsede rohkuse tõttu juhtunud rohkem liiklusõnnetusi ja ka metsakasvatajate noorendikke on kitsed jõudnud parajalt hävitada. Kas jäägrina saab arvestatavalt tulu teenida või on see pigem ikkagi hobi? Kas emotsionaalsete ja akuutsete loodus- ja loomakaitseteemade juures võiks jahindust pidada hääbuvaks või on see just ala, mis käib looduskaitsega käsikäes?

Saatejuht on Linda Eensaar. Saade oli eetris 2019. aasta novembris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

