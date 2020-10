Isiklikud käendused ajavad vihale: „Milleks üldse riiklik käendus, kui sellest ei piisa?“

Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma ütles Äripäevale, et mingit massilist käenduste küsimist kindlasti toimunud ei ole Foto: Andras Kralla

Isiklike käenduste nõudmine ettevõtetelt on halb praktika, ütles Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete assotsiatsiooni volikogu ja juhatuse liige Ron Luvistsuk

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas väikesed ettevõtjad on pankade ees abitud – selleks, et nad laenu saaksid, küsivad pangad neilt tihtipeale isiklikke käendusi ka siis, kui KredEx juba on valmis laenu käendama.