Väikeettevõtjad on pankade ees abitud: „Asi võib veel väga inetuks minna“

Pärnu taksofirma GoTakso omaniku ja juhatuse liikme Iti Sipelga sõnul on pangad varmad väikeettevõtjatelt isiklikke käendusi nõudma. Foto: Ago Tammik

Kuigi pankade sõnul nõuavad nad ettevõtetelt praeguses kriisis isiklikke käendusi pigem harva ja sugugi mitte esimese võimalusena, tõdevad väikeettevõtjad vastupidist. Isiklikke käendusi küsitakse ka siis, kui ettevõtja on KredExi käenduse juba saanud.

Pärnu taksofirma GoTakso omaniku ja juhatuse liikme Iti Sipelga sõnul on pangad varmad väikeettevõtjatelt isiklikke käendusi nõudma. „Minu viimased kogemused nii liisingute kui ka laenude puhul on olnud sellised, et ilma isikliku käenduseta pole ühtegi lepingut sõlmitud,“ ütles ta.