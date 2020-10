Riigikogu hakkab uurima maaelu miljonite jagamist

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige Katri Raik. Foto: Liis Treimann

Lisaks riigikontrollile on maaelu edendamise sihtasutuse (MES) tegevust kevadiste toetuste jagamisel puudulikuks hinnanud ka õiguskantsler ning riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon võtab teema endale päevakorda.

"Põhiline etteheide (õiguskantsleri kirjas) on see, et ei ole koheldud pöördujaid võrdselt, ei ole jälgitud ausa konkurentsi põhimõtteid," ütles Katri Raik riigikogus ja küsis maaeluministrilt Arvo Allerilt, kas viimane on kaalunud haldusjärelevalvet MESi üle, nagu seda soovitas õiguskantsler.