Riigikohtu otsus utsitab liigutama sadade tuhandete säästud

Pensionifondidel tuleb sambaomanike hoidmiseks edaspidi veel rohkem tööd teha. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval väljakuulutatud teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise reform võib liikuma panna 150 000 sambaomaniku säästud, lisaks pankade pensionifondidele on löögi all kindlustusfirmad.

Praegu plaanib raha välja võtta 21 protsenti kogujatest, selgus Kantar Emori oktoobrikuistest küsitlustulemustest. Peamiselt kasutaksid nad raha laenude tagasimaksmiseks, aga ka koduga seotud kulutusteks, näiteks remondiks. Pensionifondides on osanikke aga 760 000, millest viiendik on 150 000. Rahandusministeerium on aga optimistlikult osutanud, et võimalikke liitujaid on nüüd pea 100 000.