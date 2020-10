Liftifirma Soome katusel

Kone tähelend sai alguse eskalaatoritest. Foto: Fabian Bimmer

1905. aastal tööpinkide hooldus- ja remondiettevõttest Koneliike Tarmo alguse saanud liftitootja Kone on tõusnud Herlinide suguvõsa eestvedamisel Soome ettevõtluse tippu, Helsingi börsi suurimaks kuningaks.

On 1920ndate teine pool. Tumedapäine Soome noormees seisab New Yorgist pisut põhja pool asuvas Yonkersi linnas tehase ülakorrusel joonestuslaua ees ja tõmbab keskendunult pliiatsiga jooni. Joonestuslaual on lifti joonised. Tehase omanik on Otis Elevator Company.