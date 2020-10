Roman Zaštšerinski: sõbrad helistasid ja sõimasid reeturiks

Tippkokk ja restoraniettevõtja Roman Zaštšerinski ning kolm sibulat. Foto: Meeli Küttim

Restoranide Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten kaasomanik Roman Zaštšerinski rääkis Delovõje Vedomosti korraldatud ärifoorumil, kuidas koroonakriis tema paikapandud elu pea peale keeras ja kuidas tema muutis oma restoranide tööd.

„Oma esimese restorani tegime me 2009. aastal. Nägime võimalust. Kuni selle ajani polnud 500 krooni restoraniklientidele mingi raha. Ma teadsin ettekandjat, kes võis ühelt kliendilt saada pool kuupalka. 2009. aastal kõik muutus: rahast sai jälle raha, ja me nägime võimalust avada keskklassi restoran. Me isegi ei nimetanud seda restoraniks, sest restoranist oli saanud sõimusõna,“ rääkis Zaštšerinski.