Indrek Kasela: küsin endalt, mitu poliitikut ma tööle võtaks

Ettevõtja Indrek Kasela esinemas Delovõje Vedomosti majandusfoorumil. Foto: Stanislav Usov

Kalatootja PRFoodsi ja investeerimisfondi United Angels juhatuse liige Indrek Kasela nimetas Delovõje Vedomosti korraldatud majandusfoorumil Eesti praegust majandussüsteemi majanduslikuks bolševismiks ja ütles, et ühtki poliitikut ta enda juurde tööle ei võtaks.

„Ilmus koroonaviirus, ja kohe otsustasime kasutusele võtta keskaegsed vahendid – panna piirid kinni –, arvates, et see aitab. See on puhtalt selle tulemus, et meil said populistid võimule. Eesti riik, kes ei taha turismifirmasid toetada, alles tegi ära riikliku tellimuse koroonatestidele 100 miljoni euro eest. Pole just kõige mõistlikum investeering. Parem oleks see raha investeerida vaktsiini ja antikehade väljatöötamisse (mida tehakse teiste seas ka Tartus),“ rääkis ettevõtja.