Heiti Hääl: elektriautod on praegu kõige mustem liikumise viis

Alexela Groupi suuromanik Heiti Hääl. Foto: Andras Kralla

Kütusekontserni Alexela Group kaasomanik Heiti Hääl ütles Delovõje Vedomosti korraldatud majandusfoorumil, kuidas tema näeb transpordisektoris ökoloogiliste tehnoloogiate arengut – elektriautodele tema panust ei tee, tulevikuenergeetikat näeb ta biometaanis ja jäätmete ümbertöötlemises.