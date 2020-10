Restoranitest: eesti aktsendiga prantslane

Skandinaavialiku sisekujunduse, kuid prantslasliku menüüga restoran Kadriorus. Foto: Raul Mee

Rudolf, Kadrioru uus restoran on nime poolest eestlane, sisekujunduselt skandinaavlane, menüült aga eht prantslane, väikese põhjamaise aktsendiga.

Kadriorg on sel aastal saanud rikkamaks kahe Prantsusmaast inspireeritud restorani võrra. Ajaloomuuseumisse toob Pariisi brasserie hõngu Riviera Palais, Rudolf Tobiase ja Jüri Vilmsi tänava nurgal on koha sisse võtnud Rudolf. Selle sisekujundus on mõjutust saanud Skandinaavia minimalismist, nimi mängib Eesti kultuuriajaloo ja Kadrioru tänavanimede teemal, menüü aga viib meeled ja mõtted Prantsusmaale.