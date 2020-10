Kelm põhjustas krimikohtunik Merle Partsile magamata öö

Kriminaalkohtunik Merle Parts tunneb end kogu loos kannatanuna. Foto: Erki Põrnaku/Õhtuleht/Scanpix

Laia mängu mänginud Marek Tamm kasutas valeidentiteeti ja pooltõdesid, et läheneda legendaarsele kriminaalkohtunikule Merle Partsile. Nüüd on kohtunik pöördunud prokuratuuri, sest kahtlustab, et kelm kasutas põgusat tutvust ära suures pettuses.

Nime muutnud ja Marek Lundbergina esinenud kelmi Marek Tamme (sünnijärgselt Alle) valede rägastikus ekseldes viivad jäljed kohtunik Merle Partsini Läti ettevõtja Robert Selga õnnetu loo kaudu.