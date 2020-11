Lennutööstus tahab Airbusi tehast Eestisse meelitada

Magnetic MRO juht Risto Mäeots loodab, et ühel päeval jõuab Eestisse ka üks suurem lennukikomponentide tehas. Foto: Andras Kralla

Kolmapäeval lendas peaminister Jüri Ratas Prantsusmaale, et seal kohtuda Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, mille eesmärk oli strateegilise partnerluse deklaratsioon. Selle kõrval tuli aga jutuks üks põnevam teema: nimelt see, kas Eesti suudaks meelitada Euroopa lennukite valmistaja Airbusi tehase siia.

"Täna on õige hetk poliitiliselt rünnata, täiesti," lausus Magnetic MRO juht Risto Mäeots. Nimelt kohtus Mäeots Pariisis Airbusi kõrge esindajaga, et mõttelõnga edasi veeretada. Soodsat taganttuult puhuvad Brexit ning Euroopa Liidu hiiglaslik päästepakett, mille puhul on Airbusil lootus saada Euroopast tuge.