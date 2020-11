Leedu kehtestas kolmeks nädalaks karantiini

Leedu on tagasi piirangute juures, mis veel sel kevadel panid enamuse inimestest oma vaba aega veetma kodus või rõdul. Foto: Zumapress/Scanpix

Leedu valitsus otsustaski kogu riigis kehtestada laialdased koroonapiirangud, nakatunute arv kasvab riigis kiiresti ning on laialdaselt levinud ka meditsiinitöötajate seas.

Peaminister Saulius Skvernelis ütles kolmapäeval, et karantiini kehtestamine on vältimatu. "Olen veendunud, et see annab tulemusi, mis aitavad olukorda stabiliseerida," vahendas Leedu rahvusringhääling peaministri sõnu.