Raadiohommikus: Ossinovski Helmetest, opositsioonist ja uutest piirangutest

Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski Foto: Liis Treimann

Teisipäeval pidas keskkriminaalpolitsei kinni mitu hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimest. Äripäev kirjutas ühistu hämarast ärist esimest korda juba mullu septembris. Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vestleme hoiu-laenuühistute temaatikat korduvalt käsitlenud ajakirjaniku Kristel Härmaga.

Stuudiosse tuleb sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, kellega räägime nii Mart Helme siseministri kohalt taandumisest, rahandusminister Martin Helme umbusaldamise katsest, riigikogu opositsiooni tegevusest kui ka valitsuse uutest koroonaviiruse ohjeldamise sammudest.

Lisaks ootame külla parkimis- ja autopesuäpi Barking loojat Kustas Kõivu, sest idufirma platvormil täitus äsja miljoni kasutuse piir. Uurime, kui optimistlikult näeb Kõiv tulevikku.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Kuigi plaani kohaselt peab Eestis 2020. aastaks ringluses olema vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevatest jäätmetest, siis kahjuks ei ole me plaani täitmisele veel isegi mitte lähedal.

Jäätmete sorteerimisest ning sellega kaasnevatest kohustustest eraisikule, ühistule ja ettevõtjale räägib lähemalt Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann. Saatejuht on Keit Ausner.

11.00-12.00 "Luubi all". Äripäeva uuriva toimetuse saates kommenteerivad ajakirjanikud viimase kuu põnevamaid teemasid, näiteks õnneotsijast kelmi tegemisi ja ERIALi väidetavat investeerimiskelmust ja omastamist. Saadet juhib Marge Väikenurm.

13.00-14.00 "Kullafond". Tänases saates meenutame ettekandeid Gaselli kongressilt.

Esimeses saatepooles on intervjueeritav Alvar Kõue, gasellettevõtte High Voltage tegevjuht. Saame teada, mis ettevõttega on tegu, mida põnevat toimus filmi "Tenet" telgitagustes, millise taktikaga on firma konkurentidest edukam olnud ja milles peitub ettevõtte kasvuvalem. Küsib Meelis Mandel.

Teisena on laval Kriss Soonik Käärmann, luksuspesu ja -sohvariiete brändi Kriss Soonik Loungerie asutaja. Ta räägib, kuidas aja jooksul on muutunud ühe turu marketing ja reklaamikampaaniate sõnum, kuidas üles lüüa omanimelist brändi ning kuidas olla äris pioneer.

15.00-16.00 "Teabevaratund". Kordame 17. septembril eetris olnud saadet, milles Aeternumi konsultant-koolitaja Signe Kiisk ja Rimi personalijuht Kaire Tero räägivad sellest, kuidas säästa oma töötajaid vestlustes, mille sisuks on koondamine, palkade vähendamine, sundpuhkusele saatmine või muu säärane. Saadet juhib Liivi Kedelauk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

