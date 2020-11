Suur ülevaade: kuidas valida õiget kaitsemaski?

Mask takistab köhimisel või aevastamisel lendlevate viiruseosakeste levikut ühelt inimeselt teisele. Sellest on abi, kui seda kantakse siseruumides, kus on palju inimesi ja keeruline on hoida teistega 2m vahet. Mis on vahet meditsiinilisel ja kaitsemaskil? Kas isetehtud maskist on kasu? Mida riidest maski puhul arvesse võtta?

Mida tuleks arvestada maski kandmisel?