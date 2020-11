Kevadel saabuv võlaamnestia soosib rahapeitjaid

Kohtutäitur Arvi Pink leiab, et võlanõude aegumise tähtaeg võiks olla pikem kui kümme aastat, sest tänapäeval on üha lihtsam näidata end rahast täiesti lagedana, ent tegelikkuses ikkagi head elu elada. Foto: Andras Kralla

Kevadel aeguvad tuhanded eelmise majanduskriisi ajal tekkinud võlad, kuid raskustes võlgnike asemel saavad sellest rohkem rõõmu tunda need, kes on suutnud vahepeal oma raha hästi ära peita.

“Kümme aastat ära kannatada ja elada läbi laste, ämmade ja äiade pangakontode või välismaa maksekeskuste tundub ebaõiglane nende suhtes, kes on punnitanud ja kümme aastat korralikult võlga maksnud. Mis signaal see on? Trikita ja ei pea midagi tagasi maksma?” kritiseerib kohtutäitur Arvi Pink.