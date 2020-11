Analüüs: audiitortegevuse magusaim tükk on keskmise suurusega ettevõtete audit

Audiitorettevõtjate edetabeli baasil järelduste tegemisel on tähtis mõista konteksti ja büroode toimimismudeleid. Näiteks on audiitorteenuste osatähtsus firmade kogutuludes väga erinev, kirjutab KPMG Baltics auditi juht Indrek Alliksaar.

Indrek Alliksaar esinemas Eesti Ehituskonverentsil 2020 Kultuurikatlas. Foto: Raul Mee

Mõned audiitorbürood on osa auditiga mitteseotud teenustest tõstnud eraldi firmasse, osa puhul on kõik teenused ühe katuse all. Seega tasub audiitorbüroode käekäigu põhjalikumal võrdlemisel heita pilk ka aasta- ja läbipaistvusaruannetele.