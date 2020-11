Luminori uus IT-süsteem tõrgub töötamast

Luminor panga peahoone. Foto: Andras Kralla

Luminor uuendas nädalavahetusel IT-süsteeme, minnes üle uuele veebipangale ning vahetades välja kõik pangakaardid, kuid see on kaasa toonud tõrked, millest osa on seni lahendamata, kirjutab ITuudised.ee.

Panga Facebooki-leht on täis klientide kommentaare: kes ei saa netipanka sisse logida, kel pole võimalik toimingut PIN2-koodiga kinnitada, kes ei saa makset teha jne. Oma vastustes viitab Luminor järjest IT-probleemidele.