Tööstuse lähiaja kasvu väljavaade halvenes

Foto: Liis Treimann

Koroonaviiruse teine laine halvendas Eesti töösturite lähikuude väljavaadet, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mertsina kirjutas värskes majandusanalüüsis, et euroala (kuhu läheb ligi pool Eesti kaupade ekspordist) ostujuhtide koondindeks on viimastel kuudel küll halvenenud, kuid selle põhjus on teenuste sektori indeksi kukkumine, samas kui töötleva tööstuse indeks jätkas ka novembris paranemist.