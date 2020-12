Narva restoranipidaja: äkki riik reageerib normaalselt? Ei, seda ei juhtu

Old Traffordi restoran Narvas. Foto: visitestonia.com

Narvas asuva restorani Old Trafford kaasomaniku Aleksander Kirillovi sõnul on Ida-Virumaa sulgemine viinud selleni, et tema ettevõte on nüüd hävimise äärel.

"Lukustamine võib meie jaoks lõppeda väga traagiliselt: restoran on sulgemise äärel. Oleme oma äri kaotanud. Me ei saa praegu töötada ja näib, et kaotame seetõttu inimesi. Mul on vaja palgamaksmiseks 6000 eurot, aga kust ma selle saan? Esmaspäeval räägime töötajatega: kui nad on nõus palgata puhkusele minema, siis nad jäävad. Mõtleme ruumide väljaüürimisele, kuid otsust pole veel langetanud," räägib Kirillov praegusest olukorrast.