"Valitsus teadis juba algusest peale, et kõik suletakse. Ja vaikis."

Narvas hotelli, restorani ja kontserdisaali pidava Geneva OÜ juhatuse liige Vladimir Aret. Foto: Erakogu

Narvas hotelli, restorani ja kontserdisaali pidava Geneva OÜ juhatuse liige Vladimir Aret arvab, et valitsus teadis, et kehtestab Ida-Virumaal ranged piirangud. Ta on nördinud, et valitsus ei sellest ettevõtjatele ette teada ei andnud.

Areti sõnul mõjutas 12. detsembril jõustuv Ida-Virumaa meelelahutusasutuste sulgemine tema ettevõtte - restoran M. Chagall, Narva hotell, Kontserdimaja Geneva - äritegevust tugevalt.