Raadiohommik: kas uus minister tõmbab sae käima?

Metsatöösturid ja looduskaitsjad on lageraiete küsimuses eriarvamusel. Foto: Andras Kralla

Värskelt keskkonnaministri portfelli sangast haaranud Rain Epler (EKRE) teatas esmaspäeval riigikogu ees pommuudise, et saadab laiali metsanduse arengukava juhtkogu, mis pole hakkama saanud plaaniga koostada septembriks valdkonna arengukava eelnõu aastateks 2021–2030. Kas see otsus tähendab suure ühiskondliku leppena visandatud ning laiapõhjalise kaasamismudeliga läbi viidud teekonna täielikku restarti?

Metsatöösturid ja looduskaitsjad pole senisest tööst hoolimata raiemahtude ja lageraiete küsimuses üksteisele lähemale jõudnud. Küsime Rain Eplerilt otse-eetris, kuidas ta kavatseb katlana pulbitseva metsasõja vaenupooled kompromissini viia ning milline võiks see kompromiss tema hinnangul välja näha?

Hakkame rääkima moodsatest krattidest ja Bürokratist. Nimelt andis osaühing Net Group riigi infosüsteemi ametile ning politsei- ja piirivalveametile üle riikliku juturoboti pilootprojekti, mis pakub tulevikus kodanikule võimalust suhelda riigiametitega ühe kanali kaudu. Kaugtöö ja kontaktivaba suhtluse kõrgajast ning trendidest juturobotite vallas tuleb kõnelema Net Groupi e-riigi lahenduste valdkonnajuht Martin Karner.

Hommikuprogrammi külastab ka börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik, kellega uurime lähemalt Airbnb IPOt. Nädalat päevatoimetajana vedanud Kristjan Pruuliga teeme eelsoojenduse ajakirjanike analüüsisaatele „Äripäev eetris“.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas ITK gastroeneroloog Anastassia Nedbalskaja ja Eesti Põletikulise Sooltehaiguse Seltsi juhatse liige Janek Kapper ja räägime põletikulisest soolehaigusest (ingliskeelse nimega IBD).

Tegu on ravimatu ja kroonilise haigusega, mille põdejad peavad regulaarselt ravimeid tarvitama ja satuvad haiguse tõttu tihti ebameeldivasse situatsiooni – näiteks on vaja kiirest ja ootamatult WCd külastada. Janek Kapper räägib uuest initsiatiivist – WCsid kaardistavast mobiilirakendusest ja samuti IBD haigetele mõeldud WC-kaardist, millega pääseb tualetti eelisjärjekorras.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas saates räägime ärimeeste ja kelmi kaevikusõjast, inkassofirmade tulusast ärist ning sellest, kuidas tuntud ärimees kadus kui tina tuhka. Nende teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Kristjan Pruul ja Pille Ivask.

13.00-14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Külalismajutusele keskenduvas saates räägime, mis aitab praeguses turuolukorras selles äris ellu jääda, ning uurime, kui palju on erinevate korteritüüpide täitumus võrreldes aasta varasemaga langenud.

Külas on Uus Maa Plussi partner Morten Tibar ning Hilltop Apartmentsi omanik Rene Allabert, kes toob muu hulga välja tõsiasja, et Hilltop Apartmentsi külaliskorterite puhul on kallimate korterite täitumus langenud oluliselt vähem kui väiksematel ja odavamatel.

Teiste teemade seas peatume lühiajalise üüriäri reguleerimise probleemil ning uurime, miks on paljude silmis lühiajaliste üürnike renomee halb.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". 2020. aasta kevadel eriolukorras alanud arstide kaugvastuvõtud on üha enam meie meditsiinisüsteemis kanda kinnitanud ning arenevad edasi. Kevadel tehti Eestis umbes 300 000 kaugvastuvõttu, neist enamik telefonitsi, ning tehtud töö tulemusi on nüüdseks ka analüüsitud. Mida kevadisest olukorrast õpiti, kuidas jäid kaugvastuvõttudega rahule patsiendid ja arstid ning millised arendused ja parendused on selles valdkonnas ees ootamas, selgitab saates haigekassa innovatsiooniosakonna projektijuht Jaarika Järviste. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

