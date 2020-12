Üks Euroopa tellitud vaktsiin niipea ei valmi

Foto: Shutterstock

Sanofi ja GlaxoSmithKline andsid teada, et nende COVID-19 vaktsiini kliinilised uuringud näitasid vanematel inimestel ebapiisavat immuunvastust, ning lükkasid koroonavaktsiini kasutuselevõtu järgmise aasta lõppu.

See uudis on suur tagasilöök paljudele valitsustele, kes on broneerinud sadu miljoneid Sanofi ja GlaxoSmithKline vaktsiiniannuseid, sealhulgas Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia, vahendas Reutersit Meditsiiniuudised.