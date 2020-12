Eesti Posti rahaasju hakkab juhtima Charlie Viikberg

Charlie Viikberg. Foto: Andres Haabu

Eesti Posti nõukogu kinnitas riigifirma juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Charlie Viikbergi.

Riigifirma teatas, et 10. detsembril lõppenud konkursi käigus tekkis nõukogul veendumus, et Viikbergi abiga on organisatsioon suuteline leidma täiendavat efektiivsust ettevõtte seest. "See aitab ettevõttel üha tihenevas konkurentsis oma klientidele ka edaspidi head teenust pakkuda," teatas Eesti Post.