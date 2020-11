EKRE liige: lööme Eesti Posti kaheks

Kai Rimmel. Foto: Erakogu

Eesti Post (EP) tuleks jagada kaheks ettevõtteks, millest üks pool läheks erakätesse, teisest saaks aga teenindusplatvorm, mille kaudu saab lisaks postiteenustele ka muid kodanikele vajalikke teenuseid ning kaupu üle Eesti, kirjutab riigikogu liige Kai Rimmel (EKRE).

Tänaseks on selgeks saanud, et Eesti Posti senine majandamismudel ei ole jätkusuutlik. Selle üks tulemus on, et mõne aastaga on rahahädas EP võtnud maha ligi tuhat kirjakasti ehk pea pooled. Peamiselt maakohtadest. Ja neidki, mis alles, tühjendatakse harvemini.