Soome börsifirmade juhtkonda jõudis rekordarv naisi

Suurtes börsifirmades on Soomes ka naiste osalus juhtkonnas suurem. Foto: Raul Mee

Naiste osakaal börsifirmade juhtkonnas on teinud uue rekordi, tõdes Soome keskkaubanduskoda.

Naisi on Soome börsifirmade juhtkonnas 27 protsenti, mida on 3 protsendipunkti võrra rohkem kui aasta tagasi. Suurte ja keskmiste börsifirmade juhtkondades on see protsent suurem – 29 protsenti.