Narva ettevõtja: meil on madalseis nii veonduses kui jalgpallis

Narva Auto ASi suuromanik Nikolai Burdakov tõdes, et tänavu langeb tema ettevõtte käive 20 protsenti Foto: Andras Kralla

Narva Auto ASi suuromaniku Nikolai Burdakovi sõnul on autotranspordisektor kriisis, sest turul on liiga palju ettevõtteid, hinnad on langenud alla omahinna ja tööjõupuudus on tohutu. Lisaks sellele nentis jalgpalliklubi Narva Transi juhatusse kuuluv ettevõtja, et helge seis pole ka spordis.

"2020 ei ole parim aasta meie ajaloos," ütleb ta. - Kõigis riikides on pandeemia tõttu tarbimine vähenenud ja kaupade liikumine on vähenenud. Tariifid vähenevad, kulud aga vastupidi kasvavad (alates 8. jaanuarist tõuseb Narvas soojusenergia hind, enne seda on tõusnud elektri ja kütuse hinnad) ”.