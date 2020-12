Valitsus kinnitas eilsed piirangud: sportimine on siiski lubatud, natuke

Jõusaalid jäävad piirangute alt välja, kuid mitte Ida-Virumaal, kus tuleb ka spordisaalid sulgeda. Foto: Maris Ojasuu

Tänase istungil kinnitas valitsus eile kokku lepitud uued piirangud, millest suurima mõjuga on kõigi koolide sulgemine alates esmaspäevast. Eraldi piirangud kehtestati Ida- Viru maakonnale.

Kuigi teisipäeval pärast nõupidamist teadusnõukojaga valitsus uusi koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid ei kehtestanud, siis eilse jooksul need siiski kokku lepiti. Peaminister Jüri Ratas teatas sotsiaalmeedias, et kõik haridusasutused alates esmaspäevast suletakse, peatatud on huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jäävad üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused. Individuaalsport vabas õhus on lubatud.