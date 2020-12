Robert Kitt läbipõlemisest: tipus pole aja maha võtmist olemas

Robert Kitt rääkis ausalt ja avatult stressiga, mis tippjuhi tööga kaasneb. Foto: Andras Kralla

Äripäev tõi sel nädalal lugejateni lood inimestest, kes on meeletu töökoormuse pärast läbipõlenud ja kuidas nad sellega toime tulid. Teiste seas jagas oma kogemusi ka Swedbanki eksjuht Robert Kitt.

Kitt tõdes, et tippjuhtidel kipubki kalender kohtumiste ja kõige muuga kattuma justkui iseenesest. „Harvad pole juhtumid, kus kursavend ütleb, et lähme lõunale. Siis ütledki, et, järgmine variant on viie nädala pärast. Jääb mulje, nagu väga viisakalt ütleks ära. Inimesed ei aima, mis koormus niisugustel positsioonidel on. Sul ei olegi aega, et võtta 20 minutit ja käia sööklas.”