Tõeline kameeleonäri – on inkassod võlakütid või hoopis laenukontorid?

Investori Kristi Saare jaoks jääb segaseks, mis rolli inkassofirmad etendavad. Foto: Liis Treimann

Inkassofirmade tegevus meenutab pahatihti hoopis laenuandjate oma.

Inkassofirma ülesanne on võlglaselt sisse nõuda krediidiandjale võlgu jäädud summa. Võlglasele on see üldiselt halb diil – inkasso sõlmib võlglasega uue lepingu, aga arvab algsummaks kokku eelmise laenuandja põhivõla ühes viiviste ja intressidega. Ehk siis: inimene laenas 600 eurot, võlg paisus 900 euroni ning inkassofirma hakkab uusi intresse ja viiviseid arvestama just 900 euro pealt.