Mis saaks, kui müüki tuleks T1, Porto Franco ja Stockmann?

Aastate jooksul vaevaliselt kulgenud Porto Franco arenduse saatus on praegu segane. Foto: Andras Kralla

Kui sel aastal tuleks müüki kolm suurt jaekaubanduskinnisvara – Stockmann, T1 ja Porto Franco –, siis kõrvaltvaatajatele näib neist kõige ahvatlevam viimane.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits leidis, et nemad võiks neist kolmest just Porto Franco ära osta. Porto Franco juht Rauno Teder avaldas aga Äripäevale, mis plaanid Porto Francoga neil on.