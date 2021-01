Majatootja julgeb koroona ajal uusi turge ette võtta

Nordic Houses KT OÜ juht Argo Saul. Foto: Liis Treimann

Ettevõtjad kogesid välisturgudel läinud aastal suurenevat protektsionismi, aga Põhjamaades partnereid õnneks kergekäeliselt välja ei vahetata, kui kord on juba usaldus tekkinud, leiab puitmajatootja Nordic Houses KT OÜ juht Argo Saul.

Mõned ettevõtjad seavad kerkiva protektsionismi lausa esikohale nende asjade nimekirjas, mis nende ekspordiplaane segavad, tunnistas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juht Peeter Raudsepp. Tegelikult on aga tema sõnul keeruline öelda, kust algab ja kus lõpeb protektsionism ning kus on tegemist sellega, et välisriigi ettevõttel on praegu lihtsalt lihtsam kasutada siseturutarnijaid, sest jäävad ära probleemid näiteks reisimisega, kui töötajad peavad käima kaupa paigaldamas või üle andmas.