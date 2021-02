Aastaga lisandus pea Viljandi jagu töötuid

Eelmisel aastal oli Eestis töötuid 16 600 võrra rohkem kui aasta varem. Foto: Raul Mee

Statistikaameti andmetel oli mullu Eestis töötuid 47 900, mis on 16 600 võrra rohkem kui aasta varem. Piltlikult öeldes tähendab see, et aastaga jäi töötuks pea Viljandi linna jagu inimesi.

Statistikaameti analüütik Katriin Põlluääre sõnul olid suurem osa töötutest tööta olnud vähem kui pool aastat. Eestlaste töötuse määr oli 5,8% ja vene rahvusest isikutel 9,4%. Töötuid mehi oli 25 300 ja naisi 22 600. Kõige kõrgem oli tööealiste elanike seas töötuse määr Kirde-Eestis, eriti teravalt paistis silma Ida-Virumaa. Linnades ja väikelinnades oli töötuse määr veidi madalam, kui maapiirkondades.