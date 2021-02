Kurikuulus ehitusettevõtja sattus kohtu alla

Ettevõtja Alar Seppern Foto: Liis Treimann

Virumaal tuntud ehitusettevõtjale Alar Seppernile on värskelt osaks saanud krõbedad süüdistused maksude maksmata jätmises ning dokumentide võltsimises.

Tuleval nädalal jätkuvad kohtuistungid Sepperni ja tema nüüdseks pankrotistunud ettevõtte Best Building üle, kuigi mees ise ütleb, et kõik talle esitatud süüdistused on fabritseeritud ja ta ei ole milleski süüdi.