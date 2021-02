Ettevõtja pani tühja saare endale tulu teenima

Viirelaiu saar. Foto: Robin Roots/Viirelaid

Neli aastat tagasi avas Priit Villemson külalistele varem hüljatud Viirelaiu, mis on nüüdseks silma jäänud isegi Inglismaa pulmapidajatele.

Tallinna Tehnikaülikoolis transporditehnikat õppinud ja hotellis portjeena töötanud Priit Villemsonist sai ühel päeval paradiisisaareks nimetatud Viirelaiu omanik. Villemsoni sõnul arvas ta alguses, et Viirelaid ei ole see koht, kus saab raha teenida, vaid kõigest ilus koht looduses. "Täna on hoopis vastupidi, Viirelaid annab enamuse mu tulust. See näitab, et täiesti tühjast kohast on võimalik tulu teenida," rääkis ta.