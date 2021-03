Raadiohommikus: eriolukord või mitte? Opositsioon nõuab, võimuliit tõrjub

Reformierakonna juht Kaja Kallas ja Keskerakonna juht Jüri Ratas koalitsioonileppe allkirjastamisel. Foto: Liis Treimann

Reedel meenutame Äripäeva hommikuprogrammis, et 12. märtsil aasta tagasi kuulutas toonane valitsus Eestis koroonaviiruse leviku tõttu välja eriolukorra. Praegu, kui viirusenäitajad on oluliselt kehvemad, pole uus valitsus seda teed läinud, kuid opositsioon nõuab järjekindlalt eriolukorda.

Miks opositsioon seda soovib? Kuulame riigikogus kõlanud debatti. Võimuliidu seisukohta selgitab Mart Võrklaev Reformierakonnast.

Samamoodi täitub aasta ka koos eriolukorraga alanud suurest börsilangusest. Äripäeva börsitoimetaja Anu Lill meenutab tollaseid meeleolusid ning hindab, kuidas tegelikult see aasta läks.

Räägime ka Eesti ökojäätise tootja La Muu tegevjuhi Martin Karoliniga ettevõtte möödunud aastast ning edasistest plaanidest.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Viirus ei näita raugemise märke ja taas tuleb võimalusel jääda kodusele režiimile. Kaugtöö ja kodus töötamise ilust ja valust räägib saates IT-taristu ettevõtte Oixio tegevjuht Tauno Telvik. Räägime nii tehnilistest kui ka teist laadi väljakutsetest, millega nii juhid kui töötajad peavad kokku puutuma – kuidas hoida meeskondi töös, üleval hoida motivatsiooni, jälgida ja mõõta oma tööaega, tagada kodus töötamiseks baasvajadused ja turvaline infovahetus.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates üritame võtta kokku kõike seda déjà-vu-tunnet, nagu oleks siin juba olnud. Teisisõnu algas eriolukord vol 2, mis sedapuhku juriidiliselt pole eriolukord. Mida on rääkinud ettevõtjad? Millised mured ja küsimused on õhus? Kuidas jaguneb raha? Selle kõige üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Marge Väikenurm ning Priit Pokk. Saates tuleb veel juttu järjekordsest Eesti ükssarvikust ning kuumast metsasõjast.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saatesarja ankurteemaks on Euroopa Liidu hakkamasaamine globaalses konkurentsis maailma suurte majandusjõududega, Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga.

Milliseks kujuneb uus normaalsus, millised on ELi nõrkused ja tugevused? Muu hulgas tuleb juttu riikide ja Ida-Euroopa kahepoolsetest majandussuhetest ehk kas näiteks Ungari erandlik käitumine on ühendusele ja teistele liikmesriikidele ohtlik.

Sarja viimases saates väitlevad Euroopa parlamendi identiteedi ja demokraatia fraktsiooni liige Jaak Madison ja sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Sven Mikser. Saatejuht on Neeme Korv.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Saates on külas aastaid Eesti tugevaima mehe tiitlit kandnud rammumees ja 24-7 FITNESSKLUBI OÜ omanik Andrus Murumets. Ettevõte on tänavu gaselli edetabelis esimest korda, saavutades teise koha.

Ettevõtte on avanud viie aasta jooksul üheksa spordiklubi ja üsna pea avab kümnenda. Saates tuleb juttu sellest, kuidas on tippsportlase karjäär aidanud ettevõtte kasvule kaasa. Mitu spordiklubi on plaanis veel avada? Millal on plaan avada spordiklubi välismaal? Kuidas hoida optimistlikku meelt lockdown'i ajal? Millest unistab endisest tippsportlasest ärimees?

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Koroonapiirangute aastapäeval räägime pandeemiaga seotud stressist ning üldisemalt ärevusest ja depressioonist. Kuidas praegune aeg mõjutab põhimõtteliselt terveid inimesi ja kuidas mõjutab näiteks ärevusdiagnoosi saanuid. Saatekülaliseks on Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets, kes jagab ka lihtsaid praktilisi näpunäiteid, kuidas ärevust maandada ja kodus-koolis-kontoris vaimset tervist hoida. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.