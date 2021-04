Tekstiilisõda: Wendre esitas lahkunud juhatuse peale kuriteoteate

Wendre eksjuht Vahur Roosaar on nüüd ametis Paragon Sleepi ehk endise Toom Tekstiili juhina. Wendre minevik pole teda aga siiamaani päris maha jätnud. Foto: Eiko Kink

Wendre esitas veidi enam kui kahe aasta eest endise juhtkonna peale kuriteoteate.

Sellest, et Wendres käib uurimine, andis mõne aja eest märku Wendre Groupi juht Pal Jönsson, kes, tõsi küll, jäi asjast rääkides väga kidakeelseks. Ta ütles üksnes, et teade esitati töötajate peale, kelle tegevus on kahjustanud ettevõtet. Nüüdseks on pikalt varjus olnud asjale liikunud aga valgusvihk.