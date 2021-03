Eesti-Rootsi ärimehe Peter Hundi omanduses Wendre on Pärnumaa suurimaid töötandjaid, kuid endiste töötajate sõnul on suhted majas töötajatega käärima läinud. Foto: Andras Kralla

Pärnus käärib: kes tööandjast kuulujuttu räägib, saab trahvi

Pärnumaa uhkusest ja suurimast tööandjast, patju, tekke ja madratseid tootvast Wendrest on saanud segaduste tanner – töötajad voolavad firmast välja ja õhk on arusaamatustest paks. Endiste töötajate näpp näitab süüdistavalt uue juhi Dennis Kristenseni poole.

Kell on 8 hommikul. Wendre tehases algab tööpäev ning saabujaid tervitab ettevõtet pea aasta juhtinud taanlane Dennis Kristensen. Tal on käes kell ning ta mõõdab sekundi täpsusega, millal keegi tööle tuleb. Paigas on ka ajad kohvipausideks ning ukse peal piiksutatav kaart registreerib lisaks tööle tuleku ajale ka lõunasöögil veedetud hetked. Reeglid kehtivad ühtmoodi nii õmblejatele kui ka kontoritöötajatele.