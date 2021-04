Soome õlletehas sai Haljalas õlle tootmiseks loa

Kaader Soome õlletootja tutvustusvideost: Haljala õlletehas. Foto: Pyynikin Brewing Company

Soome õlletootja Pyynikin Brewing Company, kes jaanuaris sõlmis eellepingu Haljala õlletehase vara ostuks, teatas, et on saanud Eestis õlle tootmiseks loa.

Luba tähendab, et ettevõtte soov osta Eestis asuva õlletehase hooned ja seadmed Taani firmalt Harboe on täitumas, kirjutab Helsingin Sanomat. Haljala Õlletehas on Eestis suuruselt kolmas.